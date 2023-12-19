خطفت فتاة وصفها المتابعون بالحسناء الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفتاة الحسناء وهي تقدم شرح لمتابعاتها للطريقة الصحيحة لإرتداء الثوب السودان. مقطع الفيديو حظي بتفاعلات واسعة من قبل المتابعين الذين تباروا على نشر تعليقات الغزل في حق الفتاة الحسناء, وكتب أحدهم متغزلاً: (مفروض مافي واحدة تاني تلبس التوب غيرك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء فائقة الجمال تشرح للفتيات الطريقة الصحيحة لإرتداء الثوب السوداني ومتابعون: (مفروض مافي واحدة تاني تلبس التوب غيرك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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