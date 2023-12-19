شاهد بالصورة.. آية أفرو تظهر على غير عادتها وهي محتشمة بالثوب السوداني وترد على الشائعات: (أنا لست متزوجة من وزير كانت مجرد خطوبة وعندما أتزوج سوف أعلن زواجي للعالم كله)

نشرت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت أفرو خلال الصورة التي قامت بنشرها وهي محتشمة بالثوب السوداني الأنيق.

وكتبت المودل المثيرة للجدل على الصورة تدوينة نفت من خلالها بعض الشائعات المتداولة, حيث قالت: (للمرة الألف برد على الإشاعات المتداولة. أنا لست متزوجة من وزير كانت مجرد خطوبة).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الإشاعات لا علاقة لها بالحقيقة. أنا بنت بلد يمنية سودانية و مسلمة، وعندما أتزوج أعلن زواجي للعالم كله).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)