دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم دعم ديوان الزكاة للأسر المستحقة للزكاة لعدد ٤ ألف أسرة شاملة كل الوحدات الادارية بالمحلية وهو عبارة عن ذرة ودخن، وقال ان هناك دعم إضافي قادم من الديوان سيتم توزيعه لتغطية كل المستحقين. واكد الوالي إستمرار دعم الاسر بشقيها الاسر المقيمة في كرري والاسر القادمة من محليات الولاية الاخرى، مشيرا الى الترتيبات التي تمت بين مفوض العون الانساني والمديرين التنفيذيين للمحليات التي خصصت لها مقار مؤقتة لحصر القادمين من المحليات كل محلية على حدا، حيث تم تسليم كل محلية سلال غذائية ومواد أخرى تم توزيعها للاسر حسب الاحصاءات والتصنيف الذي تم بدقة وشفافية كاملة والتحقق عبر مناديب يمثلون مواطني تلك المحليات. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين دعم ديوان الزكاة للأسر المستحقة بولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.