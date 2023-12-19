تسلقوا النوافذ ومواسير الصرف ..ضبط عصابة سرقة المساكن

القت مباحث القليوبية القبض على عصابة سرقة المساكن باسلوب تسلق النوافذ ومواسير الصرف بمدينة العبور في محافظة القليوبية حيث تبين أن المتهمين 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيًلا عصابيًا لسرقة المساكن وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبسهم والتحفظ على المضبوطات حوزتهم .

كانت البلاغات تعددت أمام رئيس مباحث قسم شرطة العبور من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وشققهم للسرقة أثناء غيابهم وخروجهم منها.

تم عرض البلاغات على اللواء نبيل سليم ، مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد ، مدير مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن وراء السرقات تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص من منطقة العجوزة في القاهرة وانهم يترددون على مدينة العبور في محافظة القليوبية و يرتكبون جرائم سرقة المساكن والشقق أثناء غياب اصحابهم عنها عن طريق تسلق النوافذ ومواسير الصرف .

وتمكنت أجهزة الأمن، فى أحد الاكمنة، من القبض على المتهمين اثناء خروجهم من احد العقارات بدائرة قسم ثانٍ شرطة العبور وبحوزتهم 3 هواتف محمولة وساعة يد ومبلغ مالى وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

المصري اليوم