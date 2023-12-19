عاااجل: الجيش يجري تحقيق حول انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدني

بسم الله الرحمن الرحيم القيادة العامة للقوات المسلحة الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣م تعميم صحفي إنسحبت يوم أمس الإثنين الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة مدني.

يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لإنسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الإنتهاء منها لجهات الإختصاص ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام. مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة

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