إختتمت لجنة الامم المتحدة الإقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) اعمال دورتها الوزارية ال31 التي عقدت بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام والتي استهلت بإجتماع لكبار المسؤولين بحثوا خلاله تحديات الحوكمة في المنطقة العربية وتلا إجتماع كبار المسؤولين إجتماع وزاري اطلق “الرؤية العربية 2045” التي أعدتها الإسكوا وجامعة الدول العربية وذلك بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمنية التنفيذية للإسكوا رولا دتشي وحشد من الوزراء والوفود من الدول الاعضاء.

وأمن الفاتح عبدالله يوسف وزير التجارة والتموين على دور الإسكوا في تعزيز التعاون العربي َالإقليمي في مجال التنمية والموارد الطبيعية والمنافسة في الأسواق والتعافي والوقاية من النزاعات، داعياِ لضرورة مواجهة التحديات التي تواجه المشاريع الإستراتيجية المشتركة والتي يجب البدء في تنفيذها في المدى الزمني المحدد لها.

وقد اعتمد الإجتماع الوزاري التوصيات والقرارات لتوجيه عمل اللجنة للفترة المقبلة في تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وتعزيز التكامل الإقليمي. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة يشارك في الدورة الوزارية ال 31 للإسكوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.