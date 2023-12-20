ضرب مانشستر سيتي موعدا مع فلومينيسي في نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية، بفوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء، في نصف النهائي.
وأحرز أهداف سيتي كل من ماريوس هويبراتن (45+1 بالخطأ في مرماه) وماتيو كوفاسيتش (52) وبرناردو سيلفا (59).
وستقام المباراة النهائية مساء الجمعة، فيما يلتقي أوراوا مع الأهلي المصري في اليوم ذاته، لتحديد صاحب المركز الثالث.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي لنهائي مونديال الأندية عبر أوراوا الياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.