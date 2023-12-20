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عصابات المليشيا لم تجد في مقار كل البنوك في مدني غير الترابيز والكراسي

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Asma Osman 0 تبليغ

شباب بنك السودان في مدني ومعهم شباب بنك أم درمان الوطني يستحقون شهادة تقدير خاصة من الشعب السوداني .. بمجهود خارق تمكنوا من نقل كل السيرفرات إلي مكان آمن خارج ولاية الجزيرة ..كذلك قاموا بترحيل أكثر من 5 مليون دولار نقداً إلي مكان آمن أيضاً ..

عصابات المليشيا لم تجد في مقار كل البنوك في مدني غير الترابيز والكراسي ..لذلك قاموا بحرق المباني ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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