مبارك الفاضل: الدعم يبحث عن خطوط إمداد عبر حدودنا الشرقية

قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة بأن الدعم السريع يبحث عن خطوط إمداد عبر حدودنا الشرقية، وقد حدث تضخيم كبير لهجوم الدعامة على ولاية الجزيرة. وأضاف مبارك الفاضل بأن الهدف هو تحطيم البنى التحتية ونهب المواطنين. الجزيرة – السودان

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