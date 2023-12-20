النجم الساحلي التونسي يخطف تعادلاً قاتلاً من الهلال السوداني

حسم التعادل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، بنتيجة (1-1)، الثلاثاء على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. افتتح بيب عبده ندياي التهديف للهلال السوداني في الدقيقة 45+3، بينما سجل صلاح برهومي هدف التعادل للنجم الساحلي في الدقيقة 90+2. بهذا التعادل رفع النجم الساحلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثالثة، بينما يتذيل الهلال بنفس الرصيد من النقاط.

ويتصدر بيترو أتلتيكو الأنجولي المجموعة برصيد 8 نقاط، ويحل الترجي التونسي وصيفا برصيد 5 نقاط. كووورة

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