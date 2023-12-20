تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو للفنانة الشهيرة إيمان أم روابة, والمذيعة المعروفة أروى خوجلي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المطربة والإعلامية يجلسن داخل بستان مثمر خلال رحلة شبابية. وقامت بنت أم روابة, بمساعدة الإعلامية أروى على تقليد تجار الفواكه بأسواق السودان عندما “تبور” بضاعتهم من الفواكه. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قدمت الفنانة الشهيرة رفقة المذيعة اللامعة الدور بشكل كوميدي, قبل أن يقذفن صديق لهن بالبرتقال والجريب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان أم روابة والإعلامية أروى خوجلي يجلسن داخل بستان مثمر ويقلدن تجار الفواكه عندما “تبور” بضاعتهم ويقذفن أحد الحاضرين بــ(البرتقال) و (الجريب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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