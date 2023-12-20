أطل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان الغزل في فتاة تونسية حسناء ظهرت في مقطع فيديو حظي بمتابعات واسعة على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت الحسناء التونسية خلال المقطع بتقليد الممثلة السودانية الشهيرة إخلاص نور الدين في إحدى “إيفيهاتها” الكوميدية. واستطاع الفتاة التونسية أن تحظى بتفاعل وإشادات كبيرة من قبل المتابعين, حيث كتب أحدهم متغزلاً: (مبدعة وجميلة يا بنت تونس الخضراء). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء “تونسية” تقلد الممثلة السودانية إخلاص نور الدين بطريقة جميلة ومضحكة ومتابعون: (مبدعة وجميلة يا بنت الخضراء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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