فجرت ناشطة سودانية اشتهرت ببث مقاطع فيديو مثيرة للجدل, ضجة واسعة على ممواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد مناقشتها لأمر مثير للجدل.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد اختارت الفتاة المثيرة للجدل شخصية الرجل “البلحة” للتحدث عنها بطريقة أثارت ضجة واسعة.
وذكرت الفتاة خلال حديثها أنها تستطيع تمييز الرجل “البلحة” من تعليق واحد, حيث يكون هذا النوع من الرجال مركز مع تفاصيل المرأة ودائم الانتقاد لها والهجوم عليها.
كما أكدت وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أن تستطيع أن تعرف هذا النوع من الرجال من طريقه تفكيره ومن أنفاسه, وذكرت أن هذا النوع دائماً ما يتكلم كلام كثير ليغطي على حاجاته الصغيرة على حد تعبيرها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تفجرها داوية وتكشف عن شخصية الرجل “البلحة”.. استطيع أن أعرف أنه “بلحة” من تعليق واحد أو من أنفاسه وبتكلم كتير عشان يغطي على حاجاته “الصغيرة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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