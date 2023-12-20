نشرت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان آية مرتضى, والشهيرة باسم آية أفرو, مقطع فيديو حديث وذلك عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع تجاوب شباب من جنسيات عربية مختلفة معها ومع مقاطعها التي تقوم بنشرها على “تيك توك”. ومن ضمن المتابعين لها ظهر شباب من صعيد مصر خلال مقطع قامت بنشره وهم يغنون لها بــ(الطبلة) ويصفونها بملكة “الدولار”. كما أظهر مقطع فيديو آخر رصده محرر موقع النيلين شاب مريض بالفشل الكلوي وهو يعبر عن سعادته بمتابعة آية أفرو له. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. صعايدة مصريون يغنون للراقصة والمودل السودانية آية أفرو ويصفونها بملكة “الدولار” ومريض فشل كلوي يعبر عن سعادته بعد متابعتها له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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