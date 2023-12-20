محمد رمضان يعلق على قصة الـ”40 شبيهًا”

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بوجود أشخاص يشبهونه في الشكل والملامح عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام” خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن كل فرد لديبه 40 متشابهًا آخر.

وشارك رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، صاحبه بتعليق قال فيه:”ببقى مبسوط أوي لما بشوف فيديوهات لناس شبهي بيكون عما اللي بيبعتهولي أو أصحابهم، بيبعتولي يقوليلي فلان صاحبنا شبهك بالظبط”.

أضاف “بعتقد أن المصري في 40 واحد شبهه، والمواطن السعودي والعراقي والفرنسي، إنما الكوري الوحيد اللي ممكن ميبقاش 40 من أهل بلده اللي مش شبهه، تقريبا أمه بتحمي مرتين بدل تحمي هو وأخوه”.

صحيفة الدستور