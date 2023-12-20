نجحت مباحث مركز شرطة بسيون بالغربية – جمهورية مصر – في القضاء على أسطورة “توحه الوطواط” الاجرامية بقرية القضابة التابعة لدائرة المركز، وذلك بعد أن تم مداهمة وكر من الأوكار الإجرامية، وضبط أفراد التشكيل العصابي الذي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والهيروين، بدائرة بسيون.

وضمت قوة مباحث مركز بسيون الرائد أحمد عوض رئيس مباحث مركز بسيون، ومعاونه النقيب كريم نافع، وأفراد الشرطة.

وتم ضبط مسجل شقي خطر يدعى “م. ت.58 عامًا”، يشتهر باسم “توحه الوطواط”، وثلاثة متهمين آخرين من أفراد التشكيل العصابي.

وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، وعدد من الأعيرة النارية و960 جرامًا من مادة الهيروين المخدر، و450 جرام بودرة، و15 فرش حشيش، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وأسلحة بيضاء.

الشروق نيوز