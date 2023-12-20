بلع لسان وارتجاج في المخ.. مباراة مصرية تتحول إلى حرب شوارع

شهدت مباراة الزمالك المصري وفيوتشر بالجولة 16 من بطولة الجمهورية (دوري الشباب)، التي انتهت بالتعادل السلبي، أمس الثلاثاء، إصابات خطيرة تعرض لها بعض لاعبي الفريق الأبيض، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعرض ثنائي الزمالك هشام محمد ويوسف حمادة، لإصابة هي الأخطر في ملاعب كرة القدم وهي بلع اللسان، وأُنْقِذ فوراً ومن ثم تم نقله إلى المستشفى، وفي المباراة نفسها، تعرض زميلهما أنس وائل لكدمة في الركبة، أما اللاعب الرابع علي نوفل تعرض للضرب مما نتج عن ذلك قطعاً في الحاجب وخضوعه لعملية جراحية.

وقال محمد عبد الله المدير الفني لفريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2005، إن هشام محمد ويوسف حمادة حالتهما غير مستقرة، مشيراً إلى أنه وُضِعَا تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة.

وأضاف أن الإصابات التي تعرض لها لاعبو الزمالك كانت متعمدة من قبل نظائرهم في فريق فيوتشر، مشيراً إلى أن أداء الحكم كان عليه علامات استفهام.

ومن جانبه، كشف الدكتور وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها رباعي فريق 2005، حيث قال إن يوسف حمادة حارس مرمى الفريق تعرض لكدمة قوية في الرأس أدت إلى بلع لسانه وحدوث ارتجاج متوسط بالمخ.

وأضاف عبد الرحمن، أن هشام فؤاد مدافع فريق 2005، تعرض أيضاً لكدمة قوية في الرأس أدت إلى بلع اللسان وارتجاج في المخ وفقدان مؤقت للوعي، وفيما يخص إصابة علي نوفل الظهير الأيمن للفريق، أكد وليد عبد الرحمن أن اللاعب تعرض لجرح قطعي عميق في الوجه وبالتحديد عند منطقة الحاجب، نتيجة التحام قوي مع لاعب فيوتشر، وأُجْرِيَت عملية جراحية له احتاجت إلى 20 غرزة.

واختتم رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين تصريحاته مؤكداً أن أنس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005 تعرض لإصابة في الركبة ولم يستكمل المباراة.

وفي الشأن نفسه، أعرب حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن غضبة الشديد بشأن ما حدث في المباراة، حيث قال خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار: “هناك ثنائي تعرض لبلع اللسان ولاعب أصيب بارتجاج في المخ وآخر تعرض للإصابة بشرخ في الركبة، وتم عمل 20 غرزة للاعب الرابع في حاجبه”. وزاد: “حكم المباراة إسلام القماش لم يخرج أي بطاقة للمنافس، لذلك سوف نقدم تقارير طبية وإن كنت أشك في الحصول على حقوقنا، والكرة في مصر أصبحت عشوائية وغير احترافية”.

صحيفة البيان