لجان مقاومة مدني: ترهيب ونهب وسلب المواطنين والتركيز على “الذهب – المال والسيارات”

لجان مقاومة مدني: مليشيا الدعم السريع تنافي بيانها المنتشر وتقوم بعمليات ترهيب ونهب وسلب المواطنين والتركيز على “الذهب- المال والسيارات” وفي حال عدم التعاون معهم يتم تهديد المواطنين بهتك الأعراض. الجزيرة – السودان

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