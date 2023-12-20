كرتي للقوات المسلحة السودانية: خاطبوا الشعب بالحقائق لا تتركوه نهباً للشائعات

قال الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية علي كرتي لقيادة القوات المسلحة بإن الفرص لا تتكرر وأن التفاف الشعب حولكم رهين بمواقفكم معه في لحظات المحن والابتلاء خاطبوا الشعب بالحقائق لا تتركوه نهبا للشائعات ومكائد المتمردين الذين يستهدفون إضعاف ثقة الشعب فيكم. الجزيرة – السودان

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