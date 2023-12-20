البلوشي: الأوضاع في السودان ليست حرب داخلية الوضع أكبر من ذلك..!

حرب السودان قال المعلق الرياضي “العماني” خليل البلوشي بأن الأوضاع في السودان ليست حرب داخلية الوضع أكبر من ذلك، نتمنى أن ينتهي هذا الصراع والانتهاكات بأسرع وقت ممكن. الجزيرة – السودان

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