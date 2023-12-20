المبادرة النسائية لصانعات السلام بالدلنج

اطلقت المنصة النسائية لصانعات السلام مبادرة عون نازح لنازحي التكمة الذين نزحوا خلال الأحداث التي وقعت مؤخرا بمنطقة التكمة.

الأستاذة سارة السيد الأمين العام للمنصة أكدت ان المرأة هي السند والعضد لاخواتها اللائي تضررن بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة التكمة التى تبعد حوالى ٧ كيلومترا من مدينة الدلنج و راح ضحيتها نفر كريم من انسان تلك المنطقة سائلين الله الرحمة والمغفرة للموتى وعاجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.

واشارت سارة ان المنصة النسائية بادرت بدعم انسان التكمة عبر التنسيق مع المنظمات والمنصات الشبابية من أجل توفير الذاد والدواء والكساء لنازحي التكمة أملة ان يزول هذا الوضع الاستثنائي وتعود الأسر إلى مناطقها لتعيش حياة آمنة ومستقرة، مضيفة بان المنصة داعمة للسلام والتعايش السلمي لانسان جنوب كردفان ولها برنامج في تقديم الدعم النفسي لنازحي منطقة التكمة بالدلنج.

فيما اشارت الأستاذة رجاء الزبير كاليكو مدير منظمة النهضة النسائية للتغيير والسلام بالولاية إلى ضرورة السلام والتعايش السلمي بين كافة مكونات جنوب كردفان وقالت ان المنظمة تعمل على تعزيز قيم السلام المجتمعي عبر تقديم الدعم للنازحين جراء الحروبات وتعتبر منطقة التكمة من المناطق التي تأثرت بالأحداث الأخيرة مما يتطلب الوقوف مع هذه الأسر وتقديم الدعم لها لتحقيق الحياة الكريمة لحين العودة إلى قراهم الاصلية في ظل أجواء آمنة ومستقرة.

واكد الاستاذ محمد أبكر إدريس رئيس منصة شباب الدلنج ضد الاقتتال القبلى أكد جاهزيتهم للوقوف مع أهل التكمة في محنتهم وهم قد خرجوا من منازلهم وهذا وضع لا يقبله الجميع ولكن ستسعى منصة الشباب للعمل من أجل بناء نسيج مجتمعي قوي يضمن للجميع حقوقهم بعيدا عن القبلية والجهوية.