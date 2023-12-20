محامى شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل جديدة عن أزمتها مع روتانا

كشف الدكتور حسام لطفى محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل جديدة خاصة بأزمتها ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأكد حسام لطفى على أنه صدر الحكم الاستئنافي الخاص بالعقد الذى تم إبرامه بين شيرين وشركة روتانا منته فيما بين الطرفين في 8 من يناير سنة 2022.

وأوضح حسام لطفى: مهم جدا التأكيد على انتهاء العقد منذ حوالي سنتين حسبما أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية التى أصدرت الحكم.

أصدر الدكتور حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا صحفيا يكشف فيه تطورات أزمة شيرين مع شركة روتانا والتي وصلت إلى ساحات القضاء.

وقال في البيان : تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أن محاميها الدكتور حسام لطفي طوى صفحة الخلافات بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات باتفاق ودي قوامه احترام الحقوق، حيث تعتز -على صعيد شخصي – بصلة صداقة ابنة بأبيها تجمعها بالمنتج سالم الهندى.

وأضاف البيان: تعكف شيرين عبد الوهاب حاليا على إنتقاء كلمات وألحان متميزة لتسعد جمهورها بها ، تؤكد على أن انتهاء علاقتها العقدية بشركة روتانا بحكم قضائي، لن يمنعها من الاستمرار في التعاون معها في المستقبل باعتبارها شركة متفردة في مجالها من كل الوجوه.

من ناحية أخرى أعلنت شيرين عبد الوهاب طلاقها من الفنان حسام حبيب من أيام بمجرد الإعلان تصدر اسمها مؤشر البحث عبر موقع جوجل .

شيرين خرجت لتؤكد بشكل غير مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب ، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب.

صدى البلد