وزير الصحة الاتحادى يؤكد دعمه لتوفير الدواء والأجهزة للخرطوم

إنعقد أمس اجتماع مشترك مع وزارة الصحة بالولاية بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وتناول الاجتماع الأوضاع الصحية بعد أن شهدت إستقراراً في تقديم الخدمات الطبية والصحية و الإمداد الدوائي في الفترات السابقه اذ تستقبل أكثر من الفي مريض طواريء في اليوم وأكثر من ٢٥٠ عملية يوميا داخل الولاية بالإضافة الى أكثر من ألف حالة مرضية بالمراكز الصحية موزعة على ستين مركزاً صحياً وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم وقيادات وزارته لولاية الخرطوم

ووصف دكتور هيثم محمد ابراهيم هذا الجهد بالعمل الكبير من قبل حكومة الولاية ووزارة الصحه مؤكدا دعمه للمستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الاحتياجات الأساسية من الإمداد الدوائي لمقابلة الوضع الطاريء في ظل الحرب.

من جانبه أوضح والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه بأن تكامل الأدوار من الأهمية بمكان على المستوى الاتحادي والولائي في مثل هذه الخدمات ودعا لأهمية الاستمرار في تقديم الدعم خاصة في الإمداد الدوائي والاجهزة والمعدات التي يحتاجها هذا القطاع المهم.

كما إستعرض الوالي بعض الاحتياجات العاجله للمستشفيات والمراكز الصحية والتي وجدت الاستجابة الفورية من الوزير .

هذا وقد وقف الوفد على المرافق الجديده من خلال الزيارات الميدانية والتي يجري تنفيذها ضمن خطة الولاية للتوسعه في المواعين الصحيه على رأسها مستشفى النو ومستشفى الوالدين الجديد بالحارة ٢١ ومركز مدينة الصحفيين بالحارة ١٠٠ واطمأن الوفد على العمل الجاري والذي سيكون اضافه وتوسعه لتقديم الخدمات الطبية و العلاجيه بالولاية.

سونا