تحديد موعد محاكمة ألفيس بـ”التهمة المشينة”

أعلنت محكمة في برشلونة، الأربعاء، بدء محاكمة نجم كرة القدم البرازيلي داني ألفيس، بتهمة الاعتداء الجنسي، في الخامس من فبراير المقبل.

ويتهم ألفيس بالاعتداء الجنسي على سيدة داخل ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر عام 2022.

ويقبع الظهير الأيمن السابق لبرشلونة في السجن الاحتياطي منذ يناير الماضي، ورفضت محكمة الإفراج عنه بكفالة مستندة إلى خطر هروبه.

ونفى ألفيس ارتكاب أي مخالفات، وزعم أنه أقام العلاقة بالتراضي مع السيدة.

وجه قاضي التحقيق الاتهام إليه في أغسطس الماضي، وقالت المحكمة إن هناك أدلة كافية لبدء المحاكمة.

ويطالب ممثلو الادعاء بعقوبة السجن 9 سنوات بحقه، بينما يريد محامو الضحية المزعومة أن يقضي 12 عاما خلف القضبان.

وفاز ألفيس (40 عاما) بـ42 بطولة في كرة القدم، من بينها 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، ولقبين كوبا أميركا مع منتخب البرازيل، كما وشارك في كأس العالم للمرة الثالثة العام الماضي في قطر.

سكاي نيوز