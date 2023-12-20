شرطة دبي: سقوط جزء صغير من مبنى تابع لـ «الملا بلازا» بسبب تخزين خطأ

دبي أفادت شرطة دبي بأن «الجهات المعنية في حكومة دبي، تعاملت مساء أول من أمس، مع حادث سقوط جزء صغير من مبنى تابع لمركز الملا بلازا، بسبب تخزين خطأ لمواد ثقيلة». وأوضحت شرطة دبي أنه «تم تسجيل إصابتين بسيطتين جراء الحادث»، مشيرة إلى أن «الجهات باشرت اتخاذ جميع الإجراءات لضمان صحة وسلامة جميع العاملين وزوار المركز». الإمارات اليوم

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