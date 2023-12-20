مواطن يخزن 250 طن بصل في “القش”

بعد تسجيل أسعار البصل قفزات تاريخية في الأسواق المصرية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، شددت كل أجهزة الدولة الرقابة على محتكري أي نوع من أنواع السلع وخاصة البصل.

ويوم أمس الثلاثاء، تلقت منال عوض، محافظ دمياط، بلاغًا يفيد بقيام أحد المواطنين بتخزين كميات كبيرة من البصل بأرض زراعية على مساحة 4 أفدنة بناحية “فارسكور” بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق.

وعلى الفور، تم إبلاغ الجهات المعنية، حيث قامت لجنة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالتوجه إلى محل الشكوى، حيث تم بالفعل ضبط 250 طنًا من البصل، قام مواطن من مركز فارسكور بتخزينها وإخفائها ببالات قش، وتم تحرير محضر بتلك المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها، شددت محافظة دمياط على المتابعة المستمرة للتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والتلاعب بالأسعار، وإحكام الرقابة على تلك المنظومة.

وتشهد مصر تحركا برلمانيا في هذا السياق لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

يذكر أن أسعار البصل سجلت قفزات جديدة خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المصرية لتسجل مستويات غير مسبوقة، بعد أن وصل سعر الكلغ 40 جنيهًا في محال التجزئة، ونحو 30 جنيهًا في أسواق الجملة، ليرتفع بذلك عن المستويات القياسية التي كان قد سجلها البصل في شهر سبتمبر الماضي، وعلى إثرها تم حظر تصديره.

العربية نت