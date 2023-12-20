قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إنها عثرت علي جثامين ١١ شخصاً، تعرفت على ٤ منهم.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء: “تتواجد منذ الليلة الماضية بالقرب من صيدلية أبو محمد ١١ جثة يبدو أنهم لقوا حتفهم من جهات مجهولة، تم التعرُّف على ٤ منهم بواسطة ذويهم وتم نقلهم وتبقت ٧ جثث في مكانها”.

وناشدت الجهات ذات الصلة والخبرة، التعامل مع هذا الوضع قبل وقوع كارثة بيئية تُهدِّد الجميع. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اجتياح مليشيات الدعم السريع للمدينة لجان الحصاحيصا: العثور على ١١ جثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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