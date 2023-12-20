أصدر المهندس عبدالله عيسى زايد حاكم إقليم النيل الازرق المكلف اليوم قرارا بإعلان حظر التجوال في الإقليم من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 صباحا.

ويجئ القرار استنادا على قرار لجنة أمن الإقليم فى اجتماعها الطارئ اليوم حىرصا منها على أمن وسلامة المواطنين في أموالهم وأرواحهم وأعراضهم ولزيادة الدائرة الأمنية بالاقليم. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان حظر التجوال بإقليم النيل الازرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.