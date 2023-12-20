بالصور.. شرطة محلية جبيت المعادن تسترد عربة مسروقة

تمكنت شرطة محلية جبيت المعادن من استرداد عربة مسروقة وتعود تفاصيل البلاغ الى تقدم الشاكي ببلاغ يفيد بسرقة عربتة (بوكس ) موديل (٢٠١٥) بسوق المطار بمنطقة الانصاري وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني بإشراف ضابط وبعد اكتمال المعلومات والمتابعة والبحث الميداني تم القبض على المتهم ومعه العربة المسروقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتة وتدوين بلاغ في قسم شرطة محمد قول تحت المادة ١٧٤ق ج الجدير بالذكر ان المتهم تم القبض عليه وهو في طريقة إلى منطقة شلاتين الحدودية علماً ان قيمة العربة تقدر بمبلغ(20)مليون جنيه.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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