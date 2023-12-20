حكومة شمال كردفان تحتفل بذكرى الاستقلال من داخل البرلمان

احتفلت حكومة شمال كردفان بالأمانة العامة لحكومة الولاية بذكرى الاستقلال من داخل البرلمان وذلك بتخصيص جلسة مجلس الحكومة بالاحتفال بهذه الذكرى وذلك بحضور مولانا جامع علي التوم رئيس الجهاز القضائي بالولاية ولجنة امن الولاية وكافة أعضاء حكومة الولاية.

الاستاذ الامين شايب محمد الامين العام لحكومة الولاية والي شمال كردفان بالانابة زف التهاني لمواطني الولاية بالذكري 68 لاستقلال السودان وقال ان استقلال السودان هو تحقيق السيادة الوطنية وحفظ الكرامة للمواطن السوداني وذلك تم في داخل مجلس النواب في جلسة مشهودة برئاسة الراحل إسماعيل الازهري.

وقال الشايب ان النواب وباسم الشعب جعلوا السودان دولة مستقلة واشاد بالتضحيات التي قدمها أبطال من أبناء السودان من جميع الاقاليم وامتدح الدور الذي قام به ابن كردفان مشاور جمعة سهل، واضاف الوالي بالانابة انها كانت ملحمة جسدت تلاحم وترابط أبناء الوطن الواحد وكانت مكان عزة وفخر وتخطي الصعاب رسمت لوحة خالدة لبناء السودان، واشاد بالشباب والمرأة لدورهم في البناء والاعمار.

واوضح الأمين الشايب ان الاحتفال بالذكرى 68 يأتي هذا العام في ظل متغيرات وحرب مفروضة على الشعب السوداني، وقال نحتفل لنجدد الارتباط بالوطن والحفاظ على المبادئ والقيم والولاء والانتماء وتوسيع دائرة المشاركة لرد الجميل لهذا الوطن بالمحافظة عليه.

واكد الوالي بالانابة تجديد وقفة حكومة الولاية مع القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية المختلفة وهي تزود عن حمى الوطن وكرامة المواطن في حربها مع قوات الدعم السريع المتمردة، مؤكدا على ضرورة الوحدة والتلاحم من جميع الشعب السوداني والشرفاء لحماية الوطن ورفع شأنه رغم التآمر الذي يتعرض له وقال انه سيظل علما عاليا بين الامم.