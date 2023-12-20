قال أركو مناوي حاكم دارفور بأن الخريطة السياسية الجديدة للمنطقة المراد ترسيمها عبر المخططات تتمثل في تدمير التراث والآثار وإفقار المواطنين عمداً. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: الخريطة السياسية الجديدة للمنطقة المراد ترسيمها عبر المخططات تتمثل في تدمير التراث والآثار وإفقار المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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