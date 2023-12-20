بمشاركة ميدو عادل.. رانيا فريد شوقي تكشف عن أحدث أعمالها المسرحية

شفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تحضيرها لعمل مسرحي جديد لتقديمه خلال الأيام المقبلة على المسرح القومي.

وقالت رانيا فريد شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حدوتة كل ست» مع شيماء السباعي، على إذاعة «شعبي إف إم»، إنها حاليًا بدأت فى عمل مسرحي جديد موسيقي بمشاركة الفنان علي الحجار، وميدو عادل، وافتتاح العرض خلال أيام على المسرح القومي.

وأضافت رانيا فريد شوقي، قائلة: أنها من أكثر فنانات جيلها حبًا للمسرح وقدمت الكثير من الأعمال المسرحية.

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر صفحتها الرسمية على موقع “ إنستجرام ” صورة لها بعد الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .

وكانت قد نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى تعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن تعرض والدتها إلى أزمة صحية شديدة.

وقالت رانيا فريد شوقى: اللهم اشفي كل مريض يا رب، اللهم اشفي أمي واغرس في نبضاتها راحة، وفي جسدها عافية، وهون عليها الألم والتعب، وأبدله بعافية تسري في جسدها.

وقد وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة لشقيقتها الراحلة ناهد فريد شوقي خلال الأيام الماضية ، قائلة: “ربنا يرحمها يارب ويصبرنا على الفراق، والأم بعد الضنا بتتكسر، وهي راحت لـ نجلها”.

وأضافت خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الراحلة ناهد فريد شوقي، انكسر بعد وفاة نجلها، وحبيبها، وتأثرت كثيرًا برحيله.

وتابعت: الراحلة كانت تفكرها بـ والدها الراحل فريد شوقي، وأن هناك أشياء كثيرة كانت تفعلها كانت تشبه أفعال والدها . معلقة: إلى أن ناهد كانت تحب الجميع، وكانت قريبة من الجميع.

صدى البلد