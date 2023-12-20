في إفتتاح مستشفى الجكيكة بنهرالنيل : وزير الصحة الإتحادي المكلف المستشقى يدعم إستراتيجية توطين العلاج بالولايات

وزير الصحة الإتحادي المكلف: المستشقى يدعم إستراتيجية توطين العلاج بالولايات.

والي ولاية الخرطوم: المستشفى سيقدم الخدمات لكل مواطن سوداني

اكد وزيرالصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، إستمرار تقديم الخدمات الصحية في كل ولايات السودان، معتبرا مستشفى الجكيكة نموذج يدعم إستراتيجية توطين العلاج

وقال الوزير في افتتاح المستشفى بقرية الجكيكة بمدينة شندي بنهر النيل، إن الكوادر العاملة بالمستشفى من الكوادر المميزة،ملتزما بتوفير كل المعينات لافتا إلى تقديم الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدمات متخصصة،متمنيا النصر للقوات المسلحة في القريب العاجل .

حيا والي ولاية الخرطوم أ. احمد عثمان حمزة، اهالي منطقة الجكيكة ، ونهر النيل ، وحكومة نهرالنيل ،مشيرا لوقفة الولاية مع مواطني الخرطوم، متمتيا النصر للقوات المسلحة ، مشيرا إلى أن المستشفى تم تاسيسه عن طريق المؤسسة العسكرية الصندوق القومي للخدمات الطبية، مشيرا إلى إستهداف مليشيات الدعم السريع للمستشفيات،

من جانبه ارسل والي ولاية نهر النيل رسالتين عبر وزير الصحة بولاية نهر النيل ، اولها لاهالي منطقة الجكيكة بالإهتمام والمحافظة على المستشفى، والثاني تقديم السند للقوات المسلحة حتى يتحقق النصر ، مشيرا إلى الإتفاق على تنظيم تشغيل المستشفى لخدمة اهالي المنطقة ، بالإضافة إلى تخفيف العبء على مستشفيات الولاية.

وكشف مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. محمود القائم ، عن تطور كبير حدث يالمستشفى بفضل الدعم الإتحادي ويقدم الخدمات لولايتي الخرطوم ونهرالنيل، موضحا مد المستشفى بكوادر من الخرطوم.

ووصف مدير الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف د. محي الدين حسن، تشغيلها بالشراكة الإستراتيجية، بين الصحة الإتحادية ووزارتي الصحة بالخرطوم ونهرالنيل،، مؤكدا على تعميم التجربة في كل ولايات السودان المختلفة.

وأشاد ممثل منطقة الجكيكة، حسن فضل الله، بوزارة الصحة الإتحادية لدورها في إعادة تشغيل المستشفى بعد توقفه عن العمل منذ العام 2008 م.

فيما اعتبر مدير مستشفى الجكيكة،د.عماد عبد المنعم، تشغيل المستشفى تحديا، شاكرا وزير الصحة الإتحادي، لتقديم الدعم والإستحابة السريعة للتشغيل، ووزارة الصحة بولاية الخرطوم وواليها، واضاف نعمل في المرحلة القادمة لزيادة السعة السريرية،

وثمن مدير إدارة المستشفيات بصحة الخرطوم، د. سهيل عبدالقادر ،دور اهالي المنطقة للمساهمة في التشغيل

ونوه المشرف الاتحادي بمستشفى الجكيكة د.حيدر جار النبي، إلى ان المستشفى نموذج للشراكة فاعلة بين الولايات،والإستفادة من الموارد المتاحة،لتقديم خدمة العلاج للمواطنيين..

وزارة الصحة الإتحادية

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