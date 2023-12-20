الهندي عز الدين: انسحاب قائد الفرقة الأولى خيانة .. ضياء الدين بلال: أكثر مقولة مثيرة للقلق..!

الهندي عز الدين: انسحاب قائد الفرقة الأولى مشاة وضباطه من مدني دون قتال مع ترك السلاح والذخيرة في مخازن الفرقة خيانة عظمى. ضياء الدين بلال: أكثر مقولة مثيرة للقلق بالنسبة لي في بيانات الجيش: “الوضع تحت السيطرة”. الجزيرة – السودان

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