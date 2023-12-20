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رتل من الدعم السريع “140 سيارة” في طريقه للولاية الشمالية

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Asma Osman 0 تبليغ

قال سكان محليون لـ”الشرق” بأن رتل الدعم السريع المتجه للشمالية على الأرجح مؤلف من نحو 140 سيارة قتالية.

وقال سكان محليون لـ”الشرق”: رتل من الدعم السريع بلغ بلدة “شبة الغرد” 40 كيلومترا غرب مدينة “الدبة” شمال السودان قادما من ولاية شمال كردفان في طريقه للولاية الشمالية على الأرجح.

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الشرق للأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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