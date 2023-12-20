قال سكان محليون لـ”الشرق” بأن رتل الدعم السريع المتجه للشمالية على الأرجح مؤلف من نحو 140 سيارة قتالية. وقال سكان محليون لـ”الشرق”: رتل من الدعم السريع بلغ بلدة “شبة الغرد” 40 كيلومترا غرب مدينة “الدبة” شمال السودان قادما من ولاية شمال كردفان في طريقه للولاية الشمالية على الأرجح. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر رتل من الدعم السريع “140 سيارة” في طريقه للولاية الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.