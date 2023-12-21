وفاة الفنانة السودانية الشهيرة نون العنكبوتة بشكل مفاجئ بالعاصمة الأثيبوبية أديس أبابا والحزن يخيم على مواقع التواصل

خيم الحزن على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي بالسودان اليوم الأربعاء بعد وفاة الفنانة الشهيرة نون حسن, بشكل مفاجئ بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فارقت الفنانة الملقبة بالعنكبوتة الحياة بإحدى مستشفيات أديس أبابا دون أن يكشف المتابعون عن أسباب الوفاة. وكانت المطربة المعروفة قد تعرضت لوعكة صحية قبل أيام خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية أدخلتها المستشفى كما كشف مقربون منها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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