هاجم لاعب الهلال والمريخ السابق هيثم مصطفى مدرب الهلال فلوران وذلك بعد التعادل المخيب للأزرق أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فشل الهلال في المحافظة على تقدمه بهدف, ليقبل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. وحمل اللاعب الملقب بالبرنس خلال تحليله لمجريات المباراة من داخل أستوديوهات (بي ان سبورت) المدرب فلوران مسؤولية التعادل بسبب تبديلاته الخاطئة والتي كان أبرزها خروج اللاعب المتألق أبو عاقلة عبد الله. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. برنس الكرة السودانية يهاجم مدرب الهلال فلوران ويحمله مسؤولية التعادل المخيب أمام النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.