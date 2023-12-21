شاهد بالفيديو.. بأزياء فاضحة.. المودل آية أفرو تقدم وصلة رقص ساخنة على أنغام الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا والممثل المصري محمد رمضان يصفق لها

نشرت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المودل المثيرة للجدل خلال المقطع وهي تقدم وصلة رقص مثيرة بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة. ورقصت أفرو, على أنغام الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا (اكوابا) الذي سينطلق في 13 يناير 2024 المقبل بساحل العاج. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أشارت الراقصة في تدوينتها التي أرفقت معها مقطع الفيديو للفنان والممثل المصري محمد رمضان, الذي ظهر وعلق بإيموشن تصفيق في إشارة منه بإعجابه برقصاتها, لترد عليه أفرو (منور يا نمبر ون يا ملك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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