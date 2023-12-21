نشر محبي وأصدقاء الفنانة السودانية الراحلة نون حسن, مقطع فيديو لها قيل أنه آخر مقطع ظهرت فيه قبل وفاتها المفاجئة بإحدى المستشفيات بأثيوبيا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالعنكبوتة خلال المقطع وهي في زيارة لمحل الكوميديان الشهير حسن تسريحة, بأثيوبيا. حيث قامت الفنانة الراحلة بزيارة محل تسريحة, المتخصص في بيع “الباسطة” السودانية بأثيوبيا رفقة زوجها وطفلها الصغير. وظهرت المطربة الراحلة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين وهي سعيدة وتضحك وسط قفشات الممثل حسن تسريحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. آخر فيديو للفنانة السودانية الراحلة نون العنكبوتة.. تظهر من خلاله مع زوجها وطفلها وهي في زيارة لمحل الكوميديان حسن تسريحة بأديس أبابا لشراء “باسطة” منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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