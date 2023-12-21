دافعت ناشطة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء عن الفتاة السودانية التي رشحت نفسها لمسابقة ملكة جمال العالم تسابيح دياب.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد دافعت الحسناء عن تسابيح, وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له من قبل ناشط وناشطة.
وأكدت الحسناء في حديثها أن تسابيح فتاة قوية استطاعت أن تصنع نسها بنفسها وأن تحقق شهرة واسعة ساعدتها على الترشح لملكة جمال العالم.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين سخر من دفاع الناشطة عن الحسناء تسابيح, حيث كتب أحدهم ساخراً: (ان شاء الله بعد تفوز تديك دراهم معاها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تدافع عن مواطنتها المرشحة لملكة جمال العالم تسابيح دياب وتتغزل فيها وساخرون: (ان شاء الله بعد تفوز تديك دراهم معاها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.