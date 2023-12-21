تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع صور وجدت حظها من التداول والسخرية على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصور جنود بالدعم السريع وهم يلتقطون صور “سيلفي” من داخل مدينة ود مدني. وظهر أفراد الدعم السريع وهم يلبسون “بواريك” نسائية فوق شعرهم وسط سخرية المعلقين, حيث كتب أحدهم معلقاً: (أي واحدة راحت منها باروكة بتلقاها في قاعدة في رأس دعامي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. جنود بالدعم السريع يظهرون داخل مدني بــ(البواريك) النسائية وساخرون: (أي واحدة راحت منها باروكة بتلقاها في قاعدة في رأس دعامي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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