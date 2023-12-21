شاهد.. غادة عبدالرازق تبدأ تصوير أول مشاهد مسلسلها صيد العقارب

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة من الصور من داخل لوكيشن تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل “صيد العقارب” من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، والذى من المقرر مشاركته فى ماراثون رمضان 2024.

وكتبت غادة عبدالرازق على المنشور ، معلقة: “بسم الله الرحمن الرحيم .. توكلنا عليك يا الله يا كريم ، التصوير بدأ”.

ومسلسل صيد العقارب سيعرض على شاشات المتحدة، ويشارك فيه كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين.

في وقت سابق، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، ملامح مسلسلها الجديد صيد العقارب الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، إذ قالت في لقاء تلفزيوني، إن مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، موضحة: دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى.

يذكر أن غادة عبد الرازق خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل تلت التلاتة، والعمل مكون من 15 حلقة فقط، وضم كل من أحمد مجدي، مي سليم، الفنان الراحل مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، نجوى فؤاد، إحسان الترك، تامر فرج، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، ودارت أحداثه في إطار درامي تشويقي.

وفى وقت لاحق ، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن رد فعلها في حال أصيب زوجها بمرض الإيدز.

وقالت غادة عبدالرازق فى لقائها مع برنامج “كتاب الشهرة”، “لو جوزي مريض إيدز هموته وأموت نفسي، لأنه أكيد لو جوزي هبقى أنا مريضه زيه ولو حبيبي هبلغ عنه مش هموت نفسي عشانه”.

صدى البلد