تشافي: برشلونة افتقر إلى الروح

قاد سيرجي روبرتو فريقه برشلونة للانتصار 3-2 على حساب ألميريا، ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب “مونتجويك”.وسجل لبرشلونة رافينيا في الدقيقة 33، وهدفان لسيرجي روبرتو (60 و83)، بينما سجل لألميريا ليو بابتيتسا وإدجار جونزاليس (41 و71) على التوالي.

وبهذا الانتصار مساء الاربعاء ، رفع البارسا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 5 نقاط في المركز الأخير.

يرى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أن الفريق الكتالوني افتقر إلى الروح خلال الانتصار بنتيجة (3-2) في مواجهة ألميريا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب “مونتجويك”.وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لقد عانينا أكثر مما توقعت، وسددنا 30 كرة وأهدرنا هدفين، والشوط الأول لم يكن مقبولا، أما الشوط الثاني.. نعم”.

وأضاف: “الفريق يفتقر إلى الروح التي كنا نتمتع بها الموسم الماضي، حيث افتقدنا العدوانية والتركيز، أما بالشوط الثاني كان برشلونة الذي نريده، بمزيد من الإيقاع والكثافة”.

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