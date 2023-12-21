مصر: مفاوضات سد النهضة انتهت ونحتفظ بحق الدفاع عن أمننا المائي

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، أن قرار مصر بإنهاء المسارات التفاوضية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة جاء نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأى من الحلول الفنية والقانونية الوسط التى من شأنها تأمين مصالح «مصر والسودان وإثيوبيا»، فضلًا عن تمادى الجانب الإثيوبى فى التراجُع عما تم التوصل إليه من تفاهمات ملبية لمصالحها المُعلنة.

وقدم وزير الرى، خلال اجتماع الحكومة، أمس، فى مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شرحًا حول تفاصيل ما تم خلال الجولة الرابعة والأخيرة لمفاوضات سد النهضة، لافتًا إلى أن البيان الصادر عن الوزارة، أمس، حول انتهاء المفاوضات، أكد أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وستحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية فى الدفاع عن أمنها المائى والقومى حال تعرّضه للضرر.

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، إنه على مدار سنوات التفاوض الطويلة كان هناك تهرب إثيوبى من التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد، حيث كانت تراوغ بشكل متواصل وتهدر الوقت لعدم التوصل لاتفاق ملزم، الأمر الذى دفع مصر لإنهاء المسار التفاوضى فى ظل حالة من المراوغة المستمرة منها، مضيفًا: «كانت تقدم مقترحات غير مقبولة تراعى فقط مصالحها دون مراعاة شواغل دولتى المصب، مصر والسودان، كما كانت تحاول كثيرًا استخدام المفاوضات كأداة لفرض السيطرة الإثيوبية على النيل الأزرق».

وأشار «غانم» إلى أن مصر قدمت مقترحات عديدة على مدى سنوات طويلة لتحقيق الشواغل المصرية وشواغل دولة السودان ومراعاة المتطلبات الإثيوبية فيما يخص إنتاج الكهرباء من السد، إلّا أنها كانت تُقابل بالمراوغة من الجانب الإثيوبى، متابعًا: «أطروحات الجانب الإثيوبى هدفها اللف فى دوائر مغلقة وجولات مستمرة دون الوصول إلى نتائج، وفى المقابل فإن سياسة مصر كانت التعامل مع أى ملف بمبدأ المنفعة المتبادلة والأخوة واحترام القانون الدولى، لكن للأسف إثيوبيا لها توجهات خاصة من أجل تحقيق المصلحة الشخصية دون مراعاة لـ١٥٠ مليون إنسان يعتمدون على نهر النيل فى مصر والسودان».

من جهته، أوضح الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى الأسبق، أن مصر تتعرض لمؤامرة كبيرة فى ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، خاصة أن السودان بـ«عافية»، والشمال «ملتهب» بالحرب الروسية- الأوكرانية، ولفت إلى أن الهدف هو «تقزيم مصر»، وهذا لن يتحقق مادامت هناك قيادة مصرية لديها إرادة سياسية تقود الدولة للحفاظ على أمنها المائى، ولن تسمح بنجاح هذه المؤامرات.

المصري اليوم