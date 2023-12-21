النيابة العامة تأمر بحبس متهمي «حريق مصحة الشروق»

أمرت النيابة العامة فى القاهرة، بحبس 4 من المتهمين بإدارة مصحة لعلاج الإدمان دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة والسكان بمدينة الشروق، وتسببهم عن طريق الإهمال فى حريق أسفر عن مصرع 3 من النزلاء، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وفق التحقيقات، فإن حريق مصحة الشروق أسفر أيضًا عن إصابة 18 آخرين باختناق وجميعهم الآن بحالة صحية جيدة بعد تلقى العلاج فى المستشفيات.

وأظهرت التحقيقات أن المصحة الكائنة بفيلا مكونة من طابق أول وبدورم، مالكها حولها إلى مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص، وفور اشتعال النيران فجر أمس الأول فى المبنى انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتبين مصرع 3 أشخاص وبمناظرة جثامينهم اتضح وفاتهم بـ«إسفكسيا الخنق»، إذ لا توجد إصابات ظاهرية على أجسادهم وعليه صرحت النيابة بدفنهم.

واستعلجت النيابة تقرير المعمل الجنائى حول أسباب الحريق، والوقوف على وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه.

المصري اليوم