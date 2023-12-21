الجيش السوداني قالت الجبهة الوطنية السودانية بولاية نهر النيل بأنها تدعو كل شخص راغب في حمل السلاح إلى التسليح للدفاع عن الوطن. – إعلان حالة الاستنفار العامة وزيادة عدد الارتكازات ونشرها على مستوى الولاية. – نطالب بتشكيل غرف الطوارئ على مستوى المحليات والقرى والأحياء. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الوطنية السودانية بولاية نهر النيل: ندعو كل شخص راغب في حمل السلاح إلى التسليح للدفاع عن الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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