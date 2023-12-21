شاهد بالفيديو .. عبدالحي يوسف يوجه رسالة للشعب السوداني

وجه الداعية عبد الحي يوسف رسالة إلى الشعب السوداني قال فيها إنه يوصّي الجميع بالرجوع إلى الله وتجديد التوبة، فإنه سبحانه قادر على أن يبدلنا بعد الخوف أمناً وبعد الذل عزة، وبعد الفرقة والاختلاف اعتصاما.

وقال الدكتور عبدالحي يوسف بأنه يوصّي بالصبر والاستعانة بالله، وما نزل بلاء إلا بدم وما ارتفع إلا بتوبة

قال تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

شاهد وصية عبد الحي يوسف:

الجزيرة – السودان