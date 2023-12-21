وفاء لإنسانية قيادة الكويت

• معنى الاخوة، ومعنى اللحمة، ومعنى المشاركة الوجدانية والإحساس بوجع وفرح ومشاعر الآخر لا تتحقق وتكون وتستقر إلا بالنفوس الراقية والوفية والتي لا تنسى ولا تنكر معروفا ولا موقفا..

• فقدت دولة الكويت ودول الخليج والعالم قائدا إنسانيا وصاحب قلب احتوى ضعفاء العالم برحمة وتواضع يسكن قلبه..

• عاش بتواضع وإنسانية القائد، وغادر عالمنا تاركا خلفه ذكرا طيبا، ومكانا يشهد له بوجوده وصلاته وتلاوته..

• رحيل الشيخ نواف الأحمد الصباح رحمه الله وغفر له.. شكل حزنا حقيقيا.. ووجع فقد للأشقاء بالكويت شاركه قيادة دولة قطر ودول الخليج والعالم بإعلان الحداد ووقف الفعاليات والاحتفالات الوطنية ومشاركة العزاء بفقد قائد.

• تجد الصادقين في العزاء كما الفرح حولك يواسونك ويشاركونك حزنك وألمك وهم كذلك في لحظات ومواقف الفرح يتوافدون للتهنئة والمشاركة..

• لا ننسى في دولة قطر موقف الشقيقة دولة الكويت وقيادتها بمواقف الشيخ صباح الأحمد ووقوفه مع قطر.. وحرص بسبق المشاركة لقيادة قطر وشعبها كل مناسباتها وأفراحها، وموقفه الذي سجله التاريخ في الأزمات التي مرت بها قطر.. وتسخير كل الإمكانيات..

• موقف وفاء قُوبل بالوفاء من قيادتنا بأن يتم تسمية أطول محور في قطر باسم محور صباح الأحمد..

• وموقف وفاء واصرار وحضور الشيخ تميم في فترة الكورونا لمشاركة الأشقاء بالكويت رحيل صباح الانسانية..

• وها هو الوفاء يتكرر بأن تحرص قطر بوضع صور الراحل نواف الأحمد في كل مكان في الطرق الرسمية والمباني والأبراج.. وهو يستحق محور وشارع نواف الأحمد وفاء وحب وتقديرا لقيادة الكويت الوفية والإنسانية مع العالم ومع قطر..

• هذا التوافد، وهذا التعاضد، وهذه اللحمة الخليجية الحقيقية الممتدة في جذور التاريخ وفي اواصر العلاقات من أخوة ونسب وقرابة.. علاقات خليجية عربية إسلامية تجعل اتحاد دول الخليج قوة لشعوبها أمام أي خطر وازمات قد تعترض المنطقة لا قدر الله..

• كما تشارك الدول التهاني والمشاركة في احتفالات الايام الوطنية، واحتفالاتها وإنجازاتها ونجاحها وتميزها.. تشارك القلوب والأرواح وقمة المشاعر في كل ألم وفقد وحزن وأزمة يصاب به شقيق ودولة خليجية عزيزة..رحم الله الشيخ نواف التواضع والعفو والانسانية.. وتبقى الكويت نموذجا عالميا للإنسانية والعون الذي تقدم نموذجا إنسانيا للعالم..خالص العزاء للأشقاء في الكويت العزيزة عظم الله اجركم.. وبارك الله في قيادتها الشيخ مشعل الأحمد ليكون خير خلف لخير سلف..

سلوى الملا – الشرق القطرية