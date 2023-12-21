مبابي: لم أتوقع عيش هذه اللحظة مع باريس

عبر مبابي عن سعادته البالغة بالظهور الأول لشقيقه إيثان مبابي بقميص بي إس جي خلال مواجهة ميتز مساء الأربعاء في الجولة 17 من الدوري الفرنسي.

وصرح كيليان عبر قناة ناديه PSG TV “أنا سعيد للغاية، ولم أتوقع أنني سأعيش هذا اليوم الاستثنائي، هذه المباراة ستبقى خالدة في ذاكرتي”.

أشار “مشاركة إيثان هي أهم شيء بالنسبة لي، رغم أن الفوز وتسجيل الأهداف دائما ما يكون مميزا، إنه يوم جميل”.

وكان مبابي سجل ثنائية في الفوز على ميتز بنتيجة (3-1) ليرفع رصيده إلى 18 هدفا في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

أما إيثان مبابي الذي سيحتفل ببلوغه 17 عاما في 29 ديسمبر/كانون الأول المقبل فقد شارك في الدقائق الأخيرة ليسجل حضوره الأول مع باريس بعد 4 مباريات تواجد خلالها على مقاعد البدلاء.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاما) مع بي إس جي في 30 يونيو/حزيران 2024.

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