برشلونة يحتفي بقرار محكمة العدل حول “السوبر ليج”

أصدر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، بيانا رسميا يعرب فيه عن ارتياحه للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، فيما يتعلق بتقييم مشروع “السوبر ليج” على النحو الذي اقترحته شركة “أيه 22 سبورت”.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر اليوم الخميس أن قواعد الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم الخاصة بالموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

وشددت محكمة العدل الأوروبية على أن منطوق الحكم لا يعني أنه سيتم تشكيل بطولة دوري السوبر الأوروبي بعيدا عن اليويفا.

وذكر برشلونة في البيان الذي نشره اليوم على موقعه الإلكتروني: “إن هذا الحكم يمهد الطريق لإنشاء مسابقة جديدة لفرق النخبة في قارة أوروبا، من خلال معارضة احتكار عالم كرة القدم”.

وأكد برشلونة على رغبته في بدء مناقشات جديدة لتحديد المسار الذي ينبغي على المسابقات الأوروبية أن تنتهجه مستقبلا.

وأكد برشلونة أنه منذ نشأته في عام 1899 كان رائدا في عالم الرياضة، حيث قاد التوجه نحو هيكلة احترافية أكثر سواء محليا أو عالميا في منافسات الرجال والسيدات في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية.

وأضاف: “خلال العام الذي يشهد احتفال النادي بذكرى تأسيسه ال125، يتمنى برشلونة أن يواصل تقديم خبرته ومعرفته في الرياضات المختلفة لاقتراح حلول للأزمات الحالية في رياضة النخبة”.

وختم: “لهذا يعلن برشونة دعمه لبطولة دوري السوبر التي تروج لها شركة أيه 22، ويشجع النقاش البناء بين هيئات كرة القدم المحلية والدولية، وذلك بعد أن تم تأييده من قبل محكمة العدل الأوروبية”.

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